Пауки-летуны атаковали участки россиян

Жители Новгородской, Калининградской, Ленинградской и других областей сообщают о массовом появлении пауков-летунов, которые окутывают паутиной дома, деревья и землю. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

Местами плотный слой паутины принимают за первый снег.

Пауки-летуны – это не отдельный вид, а молодь разных мелких пауков, которая таким образом расселяется. Они обитают практически по всей России – от средней полосы и Северо-Запада до Урала и Сибири.

Во время осеннего потепления паучки выпускают нити, которые подхватывает даже слабый ветер. Так они могут преодолевать большие расстояния и добираться до труднодоступных мест.

Для людей эти пауки не опасны, они питаются мухами и другими мелкими насекомыми. Согласно народным поверьям, обилие паутины во время бабьего лета сулит холодную зиму, однако научных подтверждений у этой приметы нет.

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