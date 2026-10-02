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02 октября, 12:06

Регионы

Пауки-летуны атаковали участки россиян

Видео: MAX/SHOT

Жители Новгородской, Калининградской, Ленинградской и других областей сообщают о массовом появлении пауков-летунов, которые окутывают паутиной дома, деревья и землю. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

Местами плотный слой паутины принимают за первый снег.

Пауки-летуны – это не отдельный вид, а молодь разных мелких пауков, которая таким образом расселяется. Они обитают практически по всей России – от средней полосы и Северо-Запада до Урала и Сибири.

Во время осеннего потепления паучки выпускают нити, которые подхватывает даже слабый ветер. Так они могут преодолевать большие расстояния и добираться до труднодоступных мест.

Для людей эти пауки не опасны, они питаются мухами и другими мелкими насекомыми. Согласно народным поверьям, обилие паутины во время бабьего лета сулит холодную зиму, однако научных подтверждений у этой приметы нет.

Ранее жительница Астрахани обнаружила у себя в гараже смертельно опасного каракурта. Черная вдова расплодилась и охраняла коконы. Девушка решила не трогать ее до утра, а на следующий день самостоятельно провела операцию по выселению опасного семейства.

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