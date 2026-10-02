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Российский предприниматель Константин Малофеев заявил, что власти США присвоили 10 миллионов долларов с его счетов. При этом 5,4 миллиона из них были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Оставшиеся средства, по его мнению, могли быть распределены между концессионерами. Предприниматель отметил, что состояние экс-президента США Джо Байдена оценивается в те же 10 миллионов долларов, что на 2 миллиона превышает его капитал до президентства.

"Таким образом он и набрал свою "прибавку к пенсии", – написал Малофеев.

Предприниматель подчеркнул, что Байден финансировал тех, кого он считает террористами, убивающими россиян. По словам Малофеева, Россия не должна отвечать убийствами американцев, но стране следует добиваться неприемлемого ущерба для противника. Таким ущербом для Запада могут стать финансовые потери и меры в отношении первых лиц.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении средств Малофеева. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица органов США, причастные к принятию этих решений.