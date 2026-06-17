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17 июня, 10:12

Политика

IT-директора DiHouse Беленького обвиняют в переводе средств журналисту-иноагенту

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

IT-директора российского дистрибутора электроники и бытовой техники DiHouse Юрия Беленького (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уличили в переводе криптовалюты журналисту Аркадию Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) на 62 тысячи рублей. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

По версии следствия, Беленький не менее 7 раз переводил средства со своего криптокошелька на счет Бабченко. В связи с этим его обвиняют в содействии террористической деятельности. Свою вину при этом IT-директор DiHouse не признал.

В октябре прошлого года был задержан в Москве по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины топ-менеджер одной из IT-компаний Беленького. Как выяснили следователи, он переводил деньги по реквизитам Бабченко в период с января 2023-го по март 2024-го.

Было установлено, что мужчина переводил средства не только ВСУ, но и террористической организации, деятельность которой запрещена в России. В результате его отправили под стражу.

В свою очередь, дело против Бабченко было возбуждено в конце мая 2026 года. Его подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Журналист два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента. Кроме того, находясь за пределами России, Бабченко распространил в одной из соцсетей материалы без пометки о статусе иностранного агента.

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