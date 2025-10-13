Московский суд арестовал топ-менеджера IT-компании за перевод денег ВСУ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы отправил под стражу топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького по делу о переводе денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Установлено, что в период с января 2023 года по март 2024-го фигурант осуществил ВСУ денежные переводы в криптовалюте, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Таким образом, он обвиняется по статье "Содействие террористической деятельности". Его заключили под стражу на срок 1 месяц 28 суток.

При этом не указывается, в какой организации работает обвиняемый, но, по данным ТАСС, человек с таким же именем, отчеством и фамилией работает директором компании DiHouse.

Ранее жителя Москвы задержали по подозрению в финансировании ВСУ. По данным следствия, злоумышленник с января 2023 года по март 2024-го проводил денежные операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом). Сумма переводов в криптовалюте превысила 60 тысяч рублей.

