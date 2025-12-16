Эксперт Мясоедов: в соцсетях активизировались призывы аферистов проголосовать за ребенка

Перед Новым годом мошенники начали обманывать россиян, организовывая рассылку сообщений с предложением оформить некие выплаты, предупредили в МВД. Какие еще схемы могут использовать злоумышленники перед праздниками, разбиралась Москва 24.

Неприятный бонус

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг", предупредило в своем телеграм-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники предлагают получить некие декабрьские выплаты в размере 15 тысяч рублей. При этом они утверждают, что такая возможность доступна всем гражданам России старше 18 лет – необходимо только подать заявку.

Однако после перехода по ссылкам аккаунты пользователей подписывают на мошеннические каналы, содержащие ссылки на нелегальные казино и фейковые инвестиции. Кроме того, под видом полезных программ на девайсы может устанавливаться вредоносное программное обеспечение, уточнили в ведомстве.

Ранее мошенники обманули студентку из Москвы. Они убедили девушку в том, что ее аккаунт на госпортале взломан и используется неизвестными для финансирования противоправной деятельности. Далее жертве предложили принять участие в "спецоперации" по задержанию преступников. В итоге москвичка отвезла по указанному адресу в Подмосковье украшения своей мамы на сумму 150 миллионов рублей.

При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что сегодня внешне вычислить мошеннический сайт крайне сложно, поскольку он бывает очень похож на оригинальный. Однако избежать уловок злоумышленников можно, если, например, обращать внимание на контент страницы: обязательно должны присутствовать адрес, телефоны, информация о компании и платежные реквизиты. Также важно проверять подлинность домена на специальных сервисах – поддельные ресурсы, как правило, зарегистрированы недавно. Еще стоит обратить внимание на наличие цифрового сертификата: безопасный сайт будет иметь замочек в адресной строке.

Скидки только обещают

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой", рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Например, пенсионерам в мессенджерах присылают сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к празднику: надо только пройти по ссылке и ввести номер карты, на которую произведут начисление. В итоге данные оказываются у злоумышленников, после чего они могут получить доступ к сбережениям, пояснил эксперт.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Еще одна схема работает благодаря рассылке жертвам фейковых писем от якобы служб доставки, которые просят скачать приложение или перейти по ссылке, чтобы подтвердить, например, отправку заказа.

Кроме того, сейчас многим приходят предложения о выгодной покупке подарков, продуктов, билетов, путевок и прочего. В них просят перейти по фишинговым ссылкам или ввести какие-то личные данные.

"Во всех случаях граждане рискуют потерять средства и передать конфиденциальную информацию. Чтобы этого не произошло, нельзя переходить по непонятным ссылкам и бездумно вводить личные данные, надеясь быстро получить какую-то выгоду. Это основа цифровой гигиены", – предупредил Курочкин.

В свою очередь, IT-эксперт Павел Мясоедов отметил в беседе с Москвой 24, что готовиться к каким-то определенным схемам мошенничества бесполезно, ведь аферисты моментально придумывают новые.

По его словам, злоумышленники анализируют в том числе при помощи искусственного интеллекта информационную повестку. Они выясняют, какие темы, связанные с финансами, сейчас наиболее популярны среди населения, и начинают паразитировать на этом.



Павел Мясоедов IT-эксперт Самое опасное, что мошенники научились притуплять бдительность людей. В частности, делают так, чтобы после перехода по ссылке пользователь действительно получал какую-нибудь полезную информацию. Например, открытки и поздравления к Новому году.

В таком случае потенциальной жертве начинает казаться, что она попала на вполне легальный ресурс. Однако фактически в девайсе уже появился вирус, дающий мошенникам возможность получить дистанционный доступ к данным, предупредил Мясоедов.

Специалист также напомнил, что перед Новым годом очень популярна схема с сообщениями через соцсети от знакомых и родственников, которые якобы просят перейти по ссылке и проголосовать, например, за выступление ребенка.

"Делать этого ни в коем случае нельзя, потому что злоумышленники просто могли воспользоваться аккаунтом человека. Либо надо связаться с самим знакомым и уточнить у него, действительно ли данное письмо – это его инициатива", – посоветовал эксперт.

Также важно установить качественный антивирус на мобильный телефон – устройство подвержено угрозам даже сильнее, чем компьютер, ведь именно в нем пользователи, как правило, проводят больше времени, заключил Мясоедов.