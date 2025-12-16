Гособвинение запросило пожизненный срок организатору подготовки покушения на Соловьева

Фото: ТАСС/Басманный суд

Гособвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы предполагаемого организатора покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрея Пронского, сообщает ТАСС.

Предполагается, что первые 15 лет будут отбыты в тюрьме, остальная часть наказания – в колонии строгого режима. Также предлагается назначить штраф в 1 миллион рублей с ограничением свободы на 2 года и запрет администрировать сайты в течение 5 лет. Гособвинение также указало на "исключительную опасность" Пронского для общества.

Предполагаемым соучастникам покушения запросили до 30 лет лишения свободы. В частности, Владимира Белякова попросили приговорить к 30 годам колонии – 12 из них он должен будет провести в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима. Также обвинение просит назначить ему штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на 2 года.

Вместе с тем Гособвинение запросило:



Владимиру Степанову – 29 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на 2 года;

Максиму Дружинину – 28 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на 2 года;

Андрею Волкову – 22 года лишения свободы, штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года;

Тимофею Мокию – 29 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на 2 года;

Денису Абрамову – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Отмечается, что участники группировки Пронского совершили ряд других преступлений, например пытались поджечь военкомат в Конакове Тверской области и сожгли автомобиль сторонника СВО. Фигурантам вменяется организация деятельности террористической организации, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленное уничтожение или повреждение имущества, террористический акт, приготовление к убийству, а также незаконный оборот наркотических средств.

В связи с этим обвинение также попросило суд удовлетворить гражданские иски потерпевших. Ущерб от преступных действий подсудимых оценивается экспертизами на общую сумму почти 2 миллиона рублей.

Весной 2022 года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Позже следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева.

Сам журналист рассказал, что узнал о подготовке покушения из СМИ. Кроме того, он признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации России на Украине.

Следственный комитет завершил расследование дела в июле 2023 года. Трое из семи обвиняемых частично признали вину. Другие не стали комментировать что-либо по предъявленному обвинению.

Помимо этого, была оглашена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых. Согласно одному из планов покушения, Соловьеву хотели "подсунуть" отравленную пиццу.

