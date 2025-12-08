Фигуранты дела об убийстве журналиста Бентли получили до 12 лет лишения свободы

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Донецкий гарнизонный военный суд приговорил фигурантов дела об убийстве в Донецке журналиста Рассела Бентли к срокам от 1,5 до 12 лет, сообщает ТАСС.

Виталий Вансяцкий приговорен к 12 годам лишения свободы. Также на 10 лет он лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий. Андрей Иорданов осужден на 12 лет исправительной колонии строгого режима, Владислав Агальцев – на 11 лет исправительной колонии строгого режима, а Владимир Бажин – на 1,5 года колонии-поселения.

О смерти журналиста стало известно в апреле 2024 года. В 2014-м он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики (ДНР) и взял позывной Техас. В октябре того же года материалы дела передали в суд.

Утверждалось, что российские военные Вансяцкий, Иорданов, Агальцев и Бажин вышли за пределы своих полномочий. Их обвинили в применении насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть Бентли, и укрывательстве преступления путем перемещения останков погибшего.