Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 08:10

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: организатор покушения на Соловьева принимал сообщников под домашним арестом

Организатор покушения на Соловьева принимал сообщников, находясь под домашним арестом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Соучастники подготовки покушения на журналиста Владимира Соловьева собирались в квартире организатора Андрея Пронского, который в тот момент находился под домашним арестом по другому преступлению, указано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Об этом в ходе допроса рассказал один из обвиняемых, Владимир Беляков. Он объяснил, что из-за домашнего ареста Пронский не мог проводить собрания в другом месте.

Беляков также на стадии следствия признал вину и написал явку с повинной, но в суде отказался от признательных показаний и заявил, что они были получены следователями с помощью угроз и давления.

Отмечается, что Пронский был признан виновным в убийстве в 2011 году, но освобожден от уголовной ответственности, поскольку был признан невменяемым. После этого он прошел принудительное лечение, а в 2021 году участвовал в массовой драке в московском районе Дегунино. В результате он был задержан и помещен под домашний арест решением суда.

Кроме того, согласно материалам дела, в 2021 году он создал неонацистскую группировку National Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Беляков состоял в ней и тоже был ранее судим за насильственные преступления.

Весной 2022 года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Позже следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева.

Журналист рассказал, что узнал о подготовке покушения из СМИ. Кроме того, он признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации России на Украине.

Следственный комитет завершил расследование дела в июле 2023 года. Трое из семи обвиняемых частично признали вину. Другие не стали комментировать что-либо по предъявленному обвинению.

Помимо этого, была оглашена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых. Согласно одному из планов покушения, Соловьеву хотели "подсунуть" отравленную пиццу.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика