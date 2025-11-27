ТАСС: организатор покушения на Соловьева принимал сообщников под домашним арестом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Соучастники подготовки покушения на журналиста Владимира Соловьева собирались в квартире организатора Андрея Пронского, который в тот момент находился под домашним арестом по другому преступлению, указано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Об этом в ходе допроса рассказал один из обвиняемых, Владимир Беляков. Он объяснил, что из-за домашнего ареста Пронский не мог проводить собрания в другом месте.

Беляков также на стадии следствия признал вину и написал явку с повинной, но в суде отказался от признательных показаний и заявил, что они были получены следователями с помощью угроз и давления.

Отмечается, что Пронский был признан виновным в убийстве в 2011 году, но освобожден от уголовной ответственности, поскольку был признан невменяемым. После этого он прошел принудительное лечение, а в 2021 году участвовал в массовой драке в московском районе Дегунино. В результате он был задержан и помещен под домашний арест решением суда.

Кроме того, согласно материалам дела, в 2021 году он создал неонацистскую группировку National Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Беляков состоял в ней и тоже был ранее судим за насильственные преступления.

Весной 2022 года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Позже следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева.

Журналист рассказал, что узнал о подготовке покушения из СМИ. Кроме того, он признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации России на Украине.

Следственный комитет завершил расследование дела в июле 2023 года. Трое из семи обвиняемых частично признали вину. Другие не стали комментировать что-либо по предъявленному обвинению.

Помимо этого, была оглашена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых. Согласно одному из планов покушения, Соловьеву хотели "подсунуть" отравленную пиццу.

