Собянин подвел итоги ежегодной премии в области туризма "Путеводная звезда"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Победителями ежегодной премии "Путеводная звезда" в области туризма и гостеприимства стали 44 проекта. Итоги Сергей Собянин подвел в своем канале в мессенджере МАХ.

"Уже 26 лет город отмечает представителей индустрии, которые делают столицу привлекательнее и комфортнее", – написал мэр Москвы.

Среди лауреатов градоначальник выделил:



музей криптографии, получивший награду в номинации "Лучшее впечатление для детей";

иммерсивную программу Московского планетария, ставшую победителем в категории "Лучшая вечерняя шоу-программа";

сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается", отмеченный в специальной номинации "Город в кино";

киноконцертный комплекс "Мосфильм", признанный лучшим кинотеатром;

выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ, занявшую первое место среди экспозиций, посвященных столице.

Кроме того, награды получили экскурсоводы, гостиницы, рестораны, гастрономические кластеры и розничные сети.

"Спасибо, что с любовью рассказываете о нашем городе, делая его еще интереснее!" – заключил глава города.

Ранее заммэра Наталья Сергунина назвала победителями и призерами Международной премии #Мывместе 13 московских проектов. Лучшие практики касались поддержки участников СВО, людей с тяжелыми заболеваниями, экологии, сохранения наследия и других важных тем.

В финал вышли лидеры из разных регионов, причем почти каждый третий представлял столицу. Лучшей в категории "Волонтер года" стала москвичка, дипломированный психолог Анна Плужникова. Ее отметили премией за личный вклад в развитие движения.