Собянин объявил о присвоении еще двум площадкам статуса технопарка

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Количество технопарков и якорных резидентов выросло в столице. Соответствующий статус получили площадки "Московский завод полиметаллов" и "Ренова Лаб", сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новый технопарк "Московский завод полиметаллов" располагается в районе Москворечье-Сабурово. На его территории открыты 25 компаний, которые занимаются производством собственной продукции в области аддитивных технологий, сетевого и телекоммуникационного оборудования, химических продуктов и технологий.

В "Ренова Лаб" в Сколкове специалисты выполняют прикладные исследования в области материаловедения. Кроме того, они заняты автоматизацией технологических циклов и опытно-конструкторскими разработками.

Компании "Связь инжиниринг М" и "Лаборатория вакуумных технологий плюс" стали якорными резидентами. Первая находится в технопарке "Мосгормаш" и специализируется на внедрении автоматизированных и интеллектуальных систем учета электроэнергии. В "Лаборатории вакуумных технологий плюс" в технопарке "Элма" занимаются разработкой и выпуском вакуумного оборудования.

"Развитие сети технопарков остается одним из ключевых драйверов роста высокотехнологичной экономики Москвы. Город привлекает инвестиции в строительство новых площадок и расширяет возможности для бизнеса", – подчеркнул мэр.

В настоящее время в городе расположено 53 технопарка, на которых работают более 2,4 тысячи компаний. Также на площадках сформировано свыше 78 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что в районе Крюково в Зеленограде построят промышленно-производственный комплекс "Технопарк "707". На территории объекта будут выпускать столярные изделия из сборочных единиц, включая элементы корпусной мебели, а также строительные материалы, например оконные блоки и кровлю. Также там планируется производить товары легкой промышленности.