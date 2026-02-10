Форма поиска по сайту

10 февраля, 15:28

Город

Около 40 промышленно-производственных объектов появилось в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в Москве возвели около 40 промышленно-производственных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"При этом большинство сооружений построили инвесторы – более 30 зданий, площадь которых составила почти 268 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в 2024 году построили всего 20 таких объектов как за счет городского бюджета, так и на внебюджетные средства", – указал он.

Строительство новых предприятий стало возможным благодаря столичной поддержке, включая программу стимуляции создания мест приложения труда (МПТ), масштабные инвестиционные проекты (МаИП) и условия особой экономической зоны "Технополис Москва".

"К 2030 году объем таких площадей увеличится более чем в два раза – с 12 до 25 миллионов квадратных метров. Это создаст дополнительный импульс для экономического роста и появления новых возможностей для бизнеса", – добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, новые производственные комплексы увеличивают промышленный потенциал столицы в целом и способствуют созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.

Например, в Очаково-Матвеевском, рядом с комбинатом "Очаково" на Рябиновой улице, в прошлом году появился четырехэтажный технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров. В технопарке создана специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса, а также лаборатории пищевых исследований, отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все этапы строительства контролируются специалистами Мосгосстройнадзора. Суммарно инспекторы комитета провели на стройплощадках более 200 выездных проверок. В соответствующих мероприятиях принимали участие также специалисты Центра экспертиз.

"Они выполняли комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и материалов утвержденным проектным решениям. Это позволяет гарантировать безопасность и надежность зданий после завершения строительства", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Всего с 2011 года в Москве возвели свыше 320 новых производственных объектов, а их суммарная площадь составила порядка 3 миллионов "квадратов".

Ранее стало известно, что в рамках реализации МаИП в столице возведут более 525 тысяч квадратных метров производственных комплексов. Новые объекты появятся в 7 округах города, включая Восточный, Юго-Восточный и ТиНАО. В 2025 году по программе МаИП Москва уже выделила 16 земельных участков общей площадью более 75 гектаров. Они были предоставлены по льготной ставке – 1 рубль в год.

