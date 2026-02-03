Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:35

Город

В Зеленограде появился завод по производству светопрозрачных конструкций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Зеленограде построили завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Производственную площадку создали в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Здесь разместятся сразу два предприятия, они войдут в состав промышленно-строительного кластера в Савелках.

"Всего в его состав войдет четыре объекта. Для реализации проекта город выделил около 17 гектаров земли. Все участки предоставлены инвестору в аренду по льготной ставке – один рубль в год", – отметил Ефимов.

Уточняется, что для строительства завода в 2022 году город выделил инвестору около 3,5 гектара земли.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что производственная площадка введена в эксплуатацию благодаря сразу двум мерам поддержки. Реализация проекта позволит создать более 140 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Производственные мощности "Первого домостроительного комбината" позволяют ежегодно изготавливать до 159 тысяч квадратных метров ПВХ-конструкций. На втором предприятии планируют выпускать до 70 тысяч квадратных метров готовых фасадных модулей со сплошным или частичным остеклением стандартного формата.

Председатель комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков добавил, что за весь период строительства инспекторы ведомства провели девять контрольно-надзорных мероприятий.

Общая площадь объекта составляет почти 17 тысяч квадратных метров. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы в настоящее время на разных стадиях реализации находятся 20 масштабных инвестиционных проектов. Они направлены на развитие инфраструктуры столицы и создание новых рабочих мест. В частности, на участках общей площадью почти 6 гектаров возведут 5 промышленных объектов. Все работы проходят под контролем Мосгосстройнадзора.

Новости градостроительного комплекса Москвы

Читайте также


городстроительство

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика