В Зеленограде появился завод по производству светопрозрачных конструкций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Зеленограде построили завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Производственную площадку создали в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Здесь разместятся сразу два предприятия, они войдут в состав промышленно-строительного кластера в Савелках.

"Всего в его состав войдет четыре объекта. Для реализации проекта город выделил около 17 гектаров земли. Все участки предоставлены инвестору в аренду по льготной ставке – один рубль в год", – отметил Ефимов.

Уточняется, что для строительства завода в 2022 году город выделил инвестору около 3,5 гектара земли.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что производственная площадка введена в эксплуатацию благодаря сразу двум мерам поддержки. Реализация проекта позволит создать более 140 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Производственные мощности "Первого домостроительного комбината" позволяют ежегодно изготавливать до 159 тысяч квадратных метров ПВХ-конструкций. На втором предприятии планируют выпускать до 70 тысяч квадратных метров готовых фасадных модулей со сплошным или частичным остеклением стандартного формата.

Председатель комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков добавил, что за весь период строительства инспекторы ведомства провели девять контрольно-надзорных мероприятий.

Общая площадь объекта составляет почти 17 тысяч квадратных метров. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы в настоящее время на разных стадиях реализации находятся 20 масштабных инвестиционных проектов. Они направлены на развитие инфраструктуры столицы и создание новых рабочих мест. В частности, на участках общей площадью почти 6 гектаров возведут 5 промышленных объектов. Все работы проходят под контролем Мосгосстройнадзора.