World Aquatics допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов к соревнованиям. Они смогут принимать участие в турнирах с флагом и гимном страны, сообщается на сайте организации.

Решение коснулось спортсменов возрастных категорий до 16, 18 и 20 лет.

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) также разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Принятое решение распространяется на индивидуальные и командные турниры.

Спортсмены с паспортами из РФ или Белоруссии смогут выступать без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов организации.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила спортсменов из России в возрасте до 23 лет до соревнований. Тяжелоатлеты смогут выступать на международных турнирах под эгидой организации без ограничений.

