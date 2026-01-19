Всемирная федерация керлинга допустила юниорские сборные РФ до соревнований

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Всемирная федерация керлинга (World Curling) разрешила юниорским сборным России выступать на международных турнирах с использованием национальной символики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта уточнил, что юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в экипировке с государственной символикой, с исполнением гимна и официальным указанием страны.

Впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне – с 5 по 10 мая на чемпионате мира среди юниоров по керлингу в смешанных парах, который пройдет в Эдмонтоне.

В декабре исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна.

Такое решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, однако условия участия будут зависеть от регламентов каждой федерации.