11 марта, 03:57

Технологии

РКН заблокировал более 265 тысяч страниц в российских соцсетях в 2025 году

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Роскомнадзор (РКН) заблокировал свыше 265 тысяч страниц с запрещенной информацией в российских соцсетях в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН рассказали, что в топ категорий запрещенных материалов вошли средства обхода блокировок, ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), пронаркотический контент, а также вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Роскомнадзор также продолжает отслеживать активность VPN-сервисов в России. В частности, к концу февраля ведомство заблокировало 469 программ.

Вместе с тем в РКН опровергли информацию о том, что ведомство закрывает возможность напрямую подключаться к иностранным серверам. В Госдуме также заявили, что не ведут обсуждения о введении запрета или штрафов за использование сервисов VPN.

Роскомнадзор предупредил москвичей о фальшивых письмах с требованием отказаться от VPN

