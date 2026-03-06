График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 17:09

Политика

ГД заявила, что у Telegram осталось мало времени после слов Путина

Фото: ТАСС/Zuma

Слова Владимира Путина стали "недвусмысленным сигналом" для мессенджера Telegram. Об этом в беседе с "Подъемом" заявил Зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов.

"Это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в свое логическое завершение", – указал парламентарий.

По словам Свинцова, у руководства мессенджера осталось не так много времени, чтобы либо выполнить "весь комплекс" российского законодательства и принять меры для взаимодействия с правительством и спецслужбами РФ, либо против Telegram будут введены ограничения.

Речь идет о встрече президента РФ с российскими женщинами в преддверии 8 Марта. Тогда Путин обсудил вопросы ограничения Telegram с военным связистом Ириной Годуновой, которая назвала этот мессенджер "вражеским видом связи" и призвала доработать MAX. Лидер страны указал, что на фронте службы коммуникации, не контролируемые Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих.

Ограничения в работе Telegram начали вводиться в стране с 10 февраля. По данным СМИ, мессенджер могут полностью заблокировать в России уже с 1 апреля.

политикатехнологии

