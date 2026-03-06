АРИР обратилась к ведомствам с просьбой прояснить статус Telegram

Фото: depositphotos/Mactrunk

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) обратилась к курирующим ведомствам с просьбой прояснить статус мессенджера Telegram после заявлений о незаконности размещения рекламы в нем.

В сообщении, опубликованном на сайте организации, АРИР просит пояснить, в какой именно момент размещение рекламы в мессенджере становится нарушением.

Как отметили в ассоциации, на данный момент Telegram не внесен в реестры запрещенных сайтов или организаций. Также представители организации подчеркнули, что юридически ограничение работы мессенджера не оформлено.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон "О рекламе". В ведомстве пояснили, что доступ к мессенджеру в России ограничен. Таким образом, публикация рекламных материалов в телеграм-каналах нарушает требования законодательства.

При этом ответственность за распространение рекламы в данном случае несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, подчеркнули в ведомстве.

ФАС рекомендовала участникам рынка проанализировать контент, размещаемый на ограниченных ресурсах. При этом Роскомнадзор назвал разъяснения службы по данному вопросу достаточными и полными.