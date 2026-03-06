График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:05

Московский суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова в Telegram

Суд в Москве признал запрещенной к распространению инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, которая была опубликована в телеграм-канале. Об этом сказано в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Было установлено, что в одном из каналов содержится инструкция по изготовлению бутылок с зажигательной смесью. Данная информация может быть использована при совершении преступлений по таким статьям, как "Террористический акт", "Массовые беспорядки", "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", подчеркивается в документах.

В связи с этим распространение этой информации запрещено, согласно действующему законодательству. Инстанция удовлетворила соответствующее административное исковое заявление прокурора.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы запретил на территории России приложение Vozee для смены голоса при помощи искусственного интеллекта. Отмечалось, что злоумышленники могли использовать этот сервис в том числе для осуществления телефонных звонков с призывами к экстремистской деятельности, а также с ложной информацией о терактах в общественных местах, социальных учреждениях, транспорте, органах государственной власти.

