Суд запретил приложение для смены голоса Vozee на территории РФ

Хамовнический районный суд Москвы запретил на территории России приложение Vozee для смены голоса при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Данное приложение злоумышленники могли использовать в том числе для осуществления телефонных звонков с призывами к экстремистской деятельности, а также с ложной информацией о терактах в общественных местах, социальных учреждениях, транспорте, органах государственной власти.

В связи с этим суд посчитал приложение запрещенной к распространению в Сети информацией.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, что в 2026 году может произойти полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он отмечал, что подобные меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы.

