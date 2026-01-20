Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 14:24

Технологии

Суд запретил приложение для смены голоса Vozee на территории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Хамовнический районный суд Москвы запретил на территории России приложение Vozee для смены голоса при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Данное приложение злоумышленники могли использовать в том числе для осуществления телефонных звонков с призывами к экстремистской деятельности, а также с ложной информацией о терактах в общественных местах, социальных учреждениях, транспорте, органах государственной власти.

В связи с этим суд посчитал приложение запрещенной к распространению в Сети информацией.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, что в 2026 году может произойти полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он отмечал, что подобные меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы.

Читайте также


судытехнологии

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика