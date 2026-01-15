Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 13:49

Политика

В ГД допустили, что WhatsApp окончательно заблокируют в 2026 году

Фото: depositphotos/rafapress

Полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на территории России может произойти до конца 2026 года, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы", – сказал депутат.

Свинцов также отметил, что большая часть его друзей и знакомых уже давно перешла с WhatsApp на Telegram или мессенджер MAX.

Ранее и Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.

WhatsApp, в свою очередь, заявил о готовности бороться за пользователей из России. Отмечалось, что ограничения доступа к мессенджеру могут коснуться более 100 миллионов человек.

Пользователи WhatsApp, а также Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры России из-за ограничений на звонки в мессенджерах. Они потребовали признать действия ведомств незаконными и необоснованными, пояснив, что частичные ограничения звонков нарушают их права и интересы.

Однако спустя время московский суд прекратил рассмотрения иска, указав, что истец Константин Ларионов, который действовал в интересах группы из 105 человек, не предоставил доказательств, что он наделен полномочиями подавать иск в защиту прав владельцев мессенджеров.

В Роскомнадзоре рассказали об ограничениях в отношении мессенджера WhatsApp

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика