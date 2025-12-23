Форма поиска по сайту

23 декабря, 17:39

Политика
Депутат Боярский назвал реакцию WhatsApp на замедление работы неконструктивным заявлением

В Госдуме оценили реакцию WhatsApp на замедление его работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реакция мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на замедление его работы в России является неконструктивным политическим заявлением. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, у мессенджера было достаточно времени в ответ на призывы со стороны Москвы приземлиться, открыть полномочные представительства и локализовать данные пользователей из России. Однако компания не откликнулась на них, подчеркнул депутат.

Как указал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" журналист в сфере IT Андрей Виноградов, мессенджер не пойдет на уступки и не будет соблюдать российские законы. Он считает, что WhatsApp пока остается в стране из-за "обоюдной любви".

"Потому что у WhatsApp не было такого большого притока денег в (России. – Прим. ред.) <…> Если бы был выбор, наверное, они бы вряд ли по своей воле ушли. Но сейчас политика во всем мире важнее, чем любые другие аргументы", – добавил собеседник СМИ.

Ранее Роскомнадзор заявил, что продолжает принимать меры в отношении WhatsApp, поскольку он нарушает российское законодательство. По данным ведомства, через мессенджер злоумышленники организуют и проводят террористические действия на территории России.

В свою очередь, WhatsApp указал на готовность бороться за пользователей из России. В компании подсчитали, что ограничение доступа затронет более 100 миллионов человек.

В Роскомнадзоре сообщили о последовательных ограничениях в отношении WhatsApp

политикатехнологии

