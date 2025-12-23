WhatsApp заявил о готовности бороться за пользователей из России

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заявил о готовности бороться за пользователей из России, передал Reuters заявление компании.

"WhatsApp глубоко интегрирован в ткань каждого сообщества в стране – от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и родственников во всех регионах России", – уточнили в сообщении.

В компании подсчитали, что ограничения доступа в России затронет более 100 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей в России 22 декабря наблюдался сбой в работе мессенджера. На неполадки жаловались более 1 631 раза, больше всего сообщений поступило из Москвы.

В свою очередь, в Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке WhatsApp, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По информации РКН, мессенджер не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России.

