В Госдуме опровергли информацию о запрете соцсетей для детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума не прорабатывает инициативы по запрету социальных сетей для детей и подростков. Об этом заявил первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

"Никакие законодательные инициативы, подобные австралийским, в Госдуме сейчас не прорабатываются, и медийный шум вокруг заявлений отдельных коллег совершенно не оправдан", – подчеркнул Горелкин.

По словам парламентария, эффекты от запрета на соцсети детям до 16 лет в Австралии пока не оцениваются. Депутат подчеркнул, что австралийские власти говорят об успехах, однако все больше подростов пользуются цифровыми платформами, не сотрудничающими с властями. На фоне этого дети начинают переходить в неконтролируемые уголки интернета, пояснил Горелкин.

"Коллегам, которые кивают в сторону далекой Австралии и предлагают ввести точно такие же ограничения у нас, рекомендую изучить вопрос внимательнее. Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребенка несут его родители", – написал он.

Парламентарий также указал, что во втором пакете законопроектов, направленных против мошенничества, появится норма о детских сим-картах, благодаря чему родители смогут отслеживать трафик детей в интернете и самостоятельно блокировать ресурсы. Такой подход, по мнению Горелкина, является более правильным.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ограничить допуск к социальным сетям детям до 16 лет. Он обратил внимание на рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ), окончательную блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и блокировку онлайн-игр.

