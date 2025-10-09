В ГД предложили обсудить регулирование использования детьми соцсетей в 2026 году

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В 2026 году в России могут начать регулировать использование детьми социальных сетей. С соответствующим предложением в беседе с Москвой 24 выступил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, для решения этой проблемы необходим комплексный подход со стороны школы, родителей и государства.

"Огромное количество экспертов по всему миру провели исследования, что постоянное нахождение в соцсетях и, особенно, если речь идет о тех, где есть короткие яркие видеоролики, вызывает зависимость из-за выработки дофамина. Поэтому это действительно крайне отрицательно влияет и на успеваемость, и вообще на развитие детей", – рассказал Свинцов.

Он подчеркнул, что подростков нужно ограничивать как минимум во времени, которое они проводят в Сети. Однако на данный момент нет понимания, как должно выглядеть регулирование.

Как утверждает депутат, вопрос требует обсуждений с врачами, психологами, преподавателями. Также должна быть выработана государственная программа.

"Когда ребенок играет, например, по 15 минут утром и вечером, это допустимо, ущерба не принесет. При этом некоторые проводят в соцсетях и онлайн-играх по 8 часов в день, что приводит к серьезным последствиям", – заключил Свинцов.

Как сообщалось ранее, Роскачество выявило манипулятивные техники во всех проверенных играх. Основная их цель – снизить когнитивное сопротивление, подтолкнуть игрока к импульсивной покупке, минимизируя при этом возможность рациональной оценки.

Эксперты рекомендовали изучить рейтинги и отзывы перед началом игры и использовать настройки родительского контроля для ограничения доступа детей к покупкам.