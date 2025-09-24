Роскачество обнаружило манипулятивные механики в некоторых играх

Фото: 123RF/tirachard

Центр цифровой экспертизы Роскачества выявил манипулятивные техники во всех проверенных играх, рассказали ТАСС в организации.

Основная цель этих техник – снизить когнитивное сопротивление, подтолкнуть игрока к импульсивной покупке, минимизируя при этом возможность рациональной оценки. Эксперты разделили подобные практики на 3 типа: ежедневные награды, система достижений и несложные задания, ограничения по времени и "страх упустить выгоду" (FOMO), а также искусственно созданный дефицит ресурсов.

Эксперты также отмечают агрессивную монетизацию – гача-систему, то есть "рулетку", с низкой вероятностью получения ценного предмета или персонажа, а также навязчивые всплывающие окна с ограниченными по временем предложениями, упрощенный процесс оплаты, подписки, создающие неравные условия для игроков, и другое.

Например, в играх Genshin Impact и Honkai: Star Rail используют комплексное воздействие: "страх упустить выгоду" через временные события, гача-система, дефицит ресурсов. В Grand Mobile обнаружили прямые манипуляции через сообщения, которые вызывают чувство неполноценности, например, "Вы не состоите в семье".

В игре "Гильдия героев" используется агрессивная монетизация с первых минут игры через всплывающие окна и платные преимущества. Схожая манипуляция обнаружена в игре "Крах вампиров: Начало – РПГ": частые всплывающие окна с предложениями, ограниченными по времени.

В Dragon Raja используют "условно-бесплатные награды", которые размывают психологический барьер перед тратами: первый предмет в цепочке выдается бесплатно, но для получения следующих призов требуется совершить покупку. Кроме того, через элементы интерфейса идет социальное давление.

Через демонстрацию списка других игроков, которые уже приняли участие в игровых "активностях", манипулируют в игре Tower of Fantasy. В Ni no Kuni: Cross Worlds под видом "секретных миссий" прячут FOMO, а ежедневные ритуалы преподносятся как "помощь друзьям". При этом также присутствуют стандартные механики: "подскадка" новичка через эксклюзивные, но исчезающие со временем возможности, сравнение с другими игроками и бесконечный прогресс, разбитый на мелкие этапы.

В Echocalypse: Scarlet Covenant присутствует гача-система, а в Once Human используют FOMO и систему дефицита.

Руководитель направления UX-исследований Роскачества Илья Волгин отметил, что для монетизации ключевыми инструментами являются контрастные призывы к действию, ценовые маркеры и искусственно созданное ощущение выгоды. Все эти меры работают в комплексе и создают у пользователя иллюзию осознанного выбора.

При этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что организация не выступает против игр и не стремится их запрещать, но стоит стремиться к тому, чтобы разработчики открыто указывали, какие манипулятивные механики используются в их играх.

"Результаты нашего исследования, к сожалению, однозначны: мы не нашли ни одной мобильной игры, полностью свободной от манипулятивных практик. В разных формах и с разной интенсивностью, но элементы психологического воздействия присутствуют везде", – подчеркнул Кузьменко.

Он также добавил, что важнейшая задача – помочь в осознанном потреблении игрового контента. Геймерам посоветовали осознавать механики и обращать внимание на время, а также контролировать бюджет через установление лимитов на игровые расходы.

Кроме того, нужно изучить рейтинги и отзывы перед началом игры, и использовать настройки родительского контроля для ограничения доступа детей к покупкам.

