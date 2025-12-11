03:33Транспорт
Аэропорт Пулково принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге в качестве запасного аэродрома принимает самолеты, перенаправленные из-за временных ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В сообщении также отмечается, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов.
Ранее все столичные аэропорты приостановили работу из-за информации о ликвидации БПЛА, следовавших в сторону Москвы. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.
Согласно данным Сергея Собянина, всего на подлете к столице был сбит 31 дрон. На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.