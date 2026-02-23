Тина Канделаки выразила поддержку идее открытия Музея памяти в Москве

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки поддержала идею создания в столице Музея памяти. Об этом она заявила Агентству "Москва".

Она отметила, в последнее время распространяется подход, при котором у каждого своя правда. Прошлое пытаются переписать, "как трейлер к блокбастеру", подгоняя под "зрелищность" и "новую оптику".

"И вот уже не только за океаном, но и в постсоветских столицах школьники искренне удивляются, когда слышат, что фашистскую Германию разгромила наша страна, а не Капитан Америка в паре с Альдо Рейном из "Бесславных ублюдков", – сказала Канделаки.

Она назвала переписывание итогов Второй мировой войны следствием "моды на амнезию", когда сносят памятники, меняют формулировки в учебниках и пересматривают освобождение Освенцима.

"Мы это уже видели – и в хрониках, и в кино, и в датах, которые становятся поводом для торга. Потому что цифровая "правда" удобна – еe легко редактировать. Потому что виртуальная реальность ярче архивной пыли. Потому что выдумка всегда эффектнее факта", – отметила она.

В таких условиях, считает она, особенно ценным становится Музей памяти – место, где история предстает не в виде выдумки, а через документы, реликвии и артефакты.

"Музей Памяти – не точка на карте и не строка в новостях. Это нерв страны. Это еe совесть. Память священна, друзья. И пока мы приходим к ней – они не победят", – подчеркнула Канделаки.

Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в 2026 году. Экспонаты будут основаны на архивных материалах проекта "Без срока давности".

В музее представят разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Гостям расскажут о проявлениях нацизма, испытаниях биооружия на советских людях, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками.