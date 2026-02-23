Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 16:23

Культура

Тина Канделаки выразила поддержку идее открытия Музея памяти в Москве

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки поддержала идею создания в столице Музея памяти. Об этом она заявила Агентству "Москва".

Она отметила, в последнее время распространяется подход, при котором у каждого своя правда. Прошлое пытаются переписать, "как трейлер к блокбастеру", подгоняя под "зрелищность" и "новую оптику".

"И вот уже не только за океаном, но и в постсоветских столицах школьники искренне удивляются, когда слышат, что фашистскую Германию разгромила наша страна, а не Капитан Америка в паре с Альдо Рейном из "Бесславных ублюдков", – сказала Канделаки.

Она назвала переписывание итогов Второй мировой войны следствием "моды на амнезию", когда сносят памятники, меняют формулировки в учебниках и пересматривают освобождение Освенцима.

"Мы это уже видели – и в хрониках, и в кино, и в датах, которые становятся поводом для торга. Потому что цифровая "правда" удобна – еe легко редактировать. Потому что виртуальная реальность ярче архивной пыли. Потому что выдумка всегда эффектнее факта", – отметила она.

В таких условиях, считает она, особенно ценным становится Музей памяти – место, где история предстает не в виде выдумки, а через документы, реликвии и артефакты.

"Музей Памяти – не точка на карте и не строка в новостях. Это нерв страны. Это еe совесть. Память священна, друзья. И пока мы приходим к ней – они не победят", – подчеркнула Канделаки.

Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в 2026 году. Экспонаты будут основаны на архивных материалах проекта "Без срока давности".

В музее представят разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Гостям расскажут о проявлениях нацизма, испытаниях биооружия на советских людях, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками.

В Москве стартовал набор волонтеров для подготовки ко Дню Победы

Читайте также


культурагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика