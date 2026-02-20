График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:01

Культура

Ветеран ВОВ поддержала идею создания Музея памяти в Москве

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Музеи памяти жертв геноцида советского народа необходимо создавать во всех городах России. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, председатель петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", почетный гражданин Санкт-Петербурга Елена Тихомирова.

Она положительно оценила новость о создании Музея памяти в Москве и напомнила, что 2 года назад в деревне Зайцево в Ленинградской области появился мемориальный комплекс в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

По словам Тихомировой, такие места должны появляться не только в регионах, которые находились под оккупацией нацистов, но и в больших городах. Это напомнит всем жителям России об ужасах, который приносит нацизм, и поспособствует тому, чтобы они не допускали его возрождения.

Ранее стало известно, что в Москве в этом году откроется первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа. Там представят разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Она охватит все этапы военных преступлений нацистов.

В музее появятся тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. К примеру, гости увидят вагон для отправки людей в лагеря смерти, комнату жителя блокадного Ленинграда и весы из концлагеря.

