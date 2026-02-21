График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 23:05

Происшествия

Четыре ребенка и их бабушка погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Четыре ребенка и их бабушка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ДНТ "Славный" в селе Константиново. По предварительной информации, пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет находились в деревянном доме вместе со своей 61-летней бабушкой. Во время пожара старший мальчик смог выпрыгнуть из окна второго этажа и спастись, указали в надзорном ведомстве.

"Младшие дети и бабушка не смогли выбраться из огня и погибли", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, указали в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следователей, в пожаре погибли дети в возрасте от 3 до 6 лет, а также их 62-летняя бабушка.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пожар произошел в офисном здании на севере Москвы. Сотрудники МЧС спасли из помещений 16 человек. В результате огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика