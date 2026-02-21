Четыре ребенка и их бабушка погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Четыре ребенка и их бабушка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ДНТ "Славный" в селе Константиново. По предварительной информации, пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет находились в деревянном доме вместе со своей 61-летней бабушкой. Во время пожара старший мальчик смог выпрыгнуть из окна второго этажа и спастись, указали в надзорном ведомстве.

"Младшие дети и бабушка не смогли выбраться из огня и погибли", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, указали в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следователей, в пожаре погибли дети в возрасте от 3 до 6 лет, а также их 62-летняя бабушка.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пожар произошел в офисном здании на севере Москвы. Сотрудники МЧС спасли из помещений 16 человек. В результате огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

