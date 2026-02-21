График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 18:54

Политика

Орбан пошутил, что Каллас добивается того, что не удалось Наполеону и Гитлеру

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава европейской дипломатии Кая Каллас добивается того, чего не удалось сделать Наполеону Бонапарту и Адольфу Гитлеру, пошутил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в городе Бекешчаба. Трансляцию выступления Орбана вел телеканал М1.

"Брюссель хочет победить Россию на поле боя. Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет", – иронично заметил венгерский премьер.

По словам Орбана, Брюссель избрал ошибочную стратегию, которая приводит к большому количеству человеческих жертв. Он напомнил, что Евросоюз и, в частности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассчитывают на то, что "экономика России не выдержит".

"Экономически тут рухнет не Россия, а экономики стран Евросоюза и тех, кто к ним присоединится", – отметил премьер.

Ранее Каллас направила странам Евросоюза документ с перечнем требований к России по Украине. В числе требований указывалось сокращение российской армии, вывод войск "из соседних стран", а также выплата репараций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что период полномочий Каллас нельзя назвать веком золотой дипломатии для Европы.

