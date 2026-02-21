Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье"

Пожар произошел в жилом доме на Донской улице в центре столицы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Установлено, что в одной из квартир пятиэтажного дома произошло загорание личных вещей и мебели. Пожарные уже принимают меры для тушения возгорания.

Огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Уточняется, что всего из здания эвакуировали 25 человек. Кроме того, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

До этого огонь охватил парк-отель в Иркутске. Там загорелась кровля на общей площади в 500 квадратных метров. Из двухэтажного комплекса, расположенного на Старокузьмихинской улице, самостоятельно эвакуировались 20 человек. С возгоранием боролись 27 человек и 7 единиц техники.

