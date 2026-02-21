Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет. Это произошло из-за безветренной и морозной погоды, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, такая ситуация наблюдалась в 2010 и 2011 годах.

При этом, как считает синоптик, ледовое покрытие залива может нарушиться 22 февраля, поскольку лед будет ломаться и сжиматься под влиянием циклона.

Ранее полностью замерзло Ладожское озеро. Ледяной покров на Ладоге составил 100% от площади водоема.

По информации института озероведения РАН, Ладожское озеро считается крупнейшим пресноводным водоемом Европы. Его площадь достигает примерно 17,7 тысячи квадратных километров.

