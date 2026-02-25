Путин поручил кабмину РФ разработать стратегию формирования биоэкономики до середины века

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владимир Путин поручил правительству быстрее разработать стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.

Кроме того, президент обратился к кабмину с просьбой предложить рабочие механизмы, направленные на развитие и защиту внутреннего рынка биотехнологий. Также необходимо подготовить сценарии их применения в отраслях экономики и социальной сферы страны. Все это нужно, чтобы российские компании быстрее окупали инвестиции и осуществляли долгосрочные планы, пояснил он.

"Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны", – подчеркнул Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Компаниям, помогающим производству в биоэкономике, государство должно будет предоставить налоговые преференции и льготы, добавил президент. Необходимо будет также увеличивать финансирование и национального проекта, и остальных мероприятий в сфере биоиндустрии. При этом преимущественно стоит привлекать внебюджетные средства.

Также российский лидер отметил, что в стране необходимо выстроить систему поддержки экспорта биопродукции с высокой добавленной стоимостью. Он отметил и важность продвижения отечественных стандартов, компетенций и технологических платформ за рубежом.

"Ну и, конечно, надо работать с нашими ближайшими соседями, где у нас и без того очень хорошие, добрые отношения. И кооперация по очень многим направлениям выстроена уже десятилетиями", – добавил он.

По словам президента, для развития этой сферы, прежде всего, важно установить строгие этические границы использования биотехнологий и не допустить, чтобы они угрожали здоровью человека.

Вместе с тем глава государства предложил распространить на биотехнологии экспериментальные правовые режимы, которые уже хорошо себя зарекомендовали и в области искусственного интеллекта, и в сфере беспилотников.

Путин также заявлял, что до создания "живого сердца" еще далеко, но уже сейчас ученые создают искусственные ткани, сосуды и даже отдельные органы. Он подчеркнул, что такие разработки в сфере медицины и биотехнологий должны внедряться как можно быстрее, без лишних бюрократических препятствий.

