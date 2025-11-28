Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату.

В ходе мероприятия директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина Анна Гнеуш поделилась с президентом России, что в рамках своей научной деятельности сосредоточилась на изучении биотехнологий агропромышленного комплекса, в том числе на биопрепаратах для сельского хозяйства. Она добавила, что трудится в сфере животноводства.

"Вы нас не будете кормить генно-модифицированной продукцией?" – спросил российский лидер.

Гнеуш ответила, что не собирается этого делать. Она уточнила, что работает лишь с продуктами микробного синтеза.

"Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?" – пошутил Путин.

В ответ на этот вопрос Гнеуш сообщила, что университет работает на качество.

Глава государства также напомнил о введенной в стране повышенной аспирантской стипендии в размере 75 тысяч рублей, которую получают ежемесячно с прошлого года примерно тысяча российских аспирантов, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии.

"Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку, хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но все-таки!" – подчеркнул Путин.

Он вспомнил, как был рад получить повышенную стипендию, которая в его время не превышала 40 рублей. Однако президент признал, что сейчас другая жизнь и иные требования.

"Понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает", – отметил российский лидер, добавив, что государство будет продолжать поддерживать молодых ученых.

Путин напомнил, что решение установить стипендию в размере 75 тысяч рублей было принято на аналогичной встрече с молодыми учеными.

"Кандидатов на особую, повышенную стипендию выбирают научные руководители, что, на мой взгляд, тоже важно, поскольку это не делают какие-то административные структуры", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал сознательными действия по сокращению числа аспирантов в России. Он объяснил, что такая мера необходима для того, чтобы привлечь в аспирантуру лишь тех, кто сознательно отдает предпочтение научной деятельности.

По словам президента, власти в настоящее время прорабатывают принципы работы с исследователями, которые только начинают свой путь в науке. Помимо этого, формируются и способы поддержки данной категории людей. Россия также будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами, добавил Путин.