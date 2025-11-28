Путин назвал сознательным сокращение числа аспирантов в России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых назвал сознательными действия по сокращению числа аспирантов в России.

Президент признал, что количество аспирантов, в том числе среди молодых исследователей, на самом деле уменьшилось. Он объяснил, что такая мера необходима для того, чтобы привлечь в аспирантуру лишь тех, кто сознательно отдает предпочтение научной деятельности.

"Чтобы человек не воспринимал работу над кандидатской диссертацией просто как продолжение образования и получения соответствующего документа, более качественного образования", – отметил российский лидер.

Он также рассказал, что власти в настоящее время прорабатывают принципы работы с исследователями, которые только начинают свой путь в науке. Помимо этого, формируются и способы поддержки данной категории людей.

Глава государства сообщил, что с прошлого года ежемесячную стипендию в размере 75 тысяч рублей получает тысяча аспирантов, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии.

Россия, по его словам, будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами. В частности, государство планирует продолжать финансировать работу ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил ввести стипендию имени Менделеева в области химии для студентов и аспирантов. По его словам, пособие будет учреждено по инициативе депутатов фракции.

Основным критерием для получения субсидии станет успешное достижение кандидатом в течение конкурсного периода определенных результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии.

