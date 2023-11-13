Медведев заявил, что России удалось избежать массового оттока ведущих ученых из страны

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России, несмотря на сложную обстановку, удалось избежать массового оттока ведущих ученых из страны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что, безусловно, важно, – удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы", – цитирует его РИА Новости.

В подобных условиях Медведев назвал важным отслеживать изменения в сфере и при необходимости принимать оперативные решения.

Вместе с этим зампред СБ заявил, что новые регионы нуждаются не только в интеграции в научно-образовательное пространство РФ, но и в обновлении соответствующей инфраструктуры. Он уточнил, что подразумевает под этими словами работу более чем с 50 университетами и научными организациями.

Ранее Владимир Путин призвал оказать поддержку системе образования в новых регионах РФ. Он обратил внимание, что школьники и учителя должны почувствовать себя частью образовательной системы страны. Особенно важным он счел применение лучших образовательных практик в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.



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