13 ноября, 16:20Политика
Медведев заявил, что России удалось избежать массового оттока ведущих ученых из страны
Фото: kremlin.ru
России, несмотря на сложную обстановку, удалось избежать массового оттока ведущих ученых из страны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что, безусловно, важно, – удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы", – цитирует его РИА Новости.
В подобных условиях Медведев назвал важным отслеживать изменения в сфере и при необходимости принимать оперативные решения.
Вместе с этим зампред СБ заявил, что новые регионы нуждаются не только в интеграции в научно-образовательное пространство РФ, но и в обновлении соответствующей инфраструктуры. Он уточнил, что подразумевает под этими словами работу более чем с 50 университетами и научными организациями.
Ранее Владимир Путин призвал оказать поддержку системе образования в новых регионах РФ. Он обратил внимание, что школьники и учителя должны почувствовать себя частью образовательной системы страны. Особенно важным он счел применение лучших образовательных практик в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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