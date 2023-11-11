Кравцов обсудил с Кадыровым новый учебник истории для 10-х классов

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов показал главе Чечни Рамзану Кадырову новый учебник по истории для 10-х классов. Также редакцию учебника Кравцов обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым, сообщается на сайте министерства.

Встреча с Кадыровым прошла в Чечне. Как уточняет ведомство, Кравцов уделил внимание проводимой в регионе работе в направлении патриотического воспитания молодежи. Он напомнил, что со следующего учебного года в школах РФ начнется обучение по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" и отметил, что опыт Чеченской Республики будет важен и полезен для создания новых программ по этой учебной дисциплине.

Также Кравцов и Кадыров обсудили программу строительства новых школ. Глава Чечни поблагодарил Минпросвещения РФ и главу ведомства за постоянное внимание к Чечне и поддержку в решении вопросов в системе образования, в том числе при ликвидации третьей смены в школах региона.

Кроме того, Кравцов встретился и с Темрезовым. Они обсудили вопросы развития образовательной сферы в республике. Министр просвещения подчеркнул, что Карачаево-Черкессия показывает хорошие результаты в рамках нацпроекта "Образование".

В Минпросвещения добавили, что в республике успешно реализуются программы строительства школ и учреждений дошкольного образования. Также в процесс обучения внедряются современные технологии.

Ранее сообщалось, что новый учебник по истории России для вузов будет состоять из 30 глав. Рассматриваются варианты пособия с блоками по истории транспорта, народного образования, инженерного дела, культуры, медицины, сельского хозяйства и других отраслей.

Всего предусмотрено девять предметных областей и 58 укрупненных групп специальностей. Так, даже у студентов, программа которых не связана с историей, появится заинтересованность в предмете, считают в Минобрнауки РФ.

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