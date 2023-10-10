Новые учебники истории для 5–9 классов будут готовы к новому учебному году

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Новые учебники истории для 5–9-х классов будут готовы к новому учебному году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Он также сообщил, что в новых учебниках истории для старшеклассников ожидаются некоторые правки в абзаце о репрессированных народах. Обновленная редакция также появится к началу нового учебного года.

По словам Торкунова, внесение изменений является естественным процессом, поскольку появляются новые данные и оценки. Поэтому правки в учебник будут вноситься и сейчас, и в следующем году, и через год, добавил он.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов уже сообщал, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике истории России для 10–11-х классов.

В частности, речь идет о главе, где говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев, калмыков, балкарцев, ингушей и крымских татар власти СССР в 1943–1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их насильственному переселению в восточные регионы.

В Госдуме выступили против изучения спецоперации на уроках истории