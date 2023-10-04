В Минобрнауки РФ заявили о введении новой системы образования в вузах в 2025 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новую национальную систему высшего образования введут в российских вузах с 1 сентября 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

По его словам, к этому моменту должны быть готовы не только новый макет, но и на основании него утверждены федеральные образовательные стандарты.

Кроме того, с 1 сентября в шести вузах страны начался эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования. Вместо системы бакалавриата, специалитета и магистратуры там появился базовый и специализированный уровни высшего образования.

Также с 1 сентября одиннадцатиклассники начали изучать историю по новым учебникам. Издание подготовили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, историк Александр Чубарьян и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Минпросвещения заявило, что переход на электронные учебники не планируется