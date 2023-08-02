Российские одиннадцатиклассники будут учиться по новому учебнику истории с 1 сентября

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Новые учебники по истории для 11-го класса начнут применяться для обучения уже с нового учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Сергей Кравцов напомнил, что учебник уже прошел апробацию и был включен в федеральный перечень. Сам учебник был подготовлен в кратчайшие сроки под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского.

"Учебник успешно прошел апробацию, буквально на прошлой неделе был включен в федеральный перечень (...) Отмечу, что уже с 1 сентября этого года все одиннадцатиклассники страны, а это 650 тысяч школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории", – сказал Кравцов

Министр также отметил, что ведомство подготовило единую программу преподавания истории, которая исключает интерпретации со стороны учителей.

Сейчас делается все, чтобы напечатать учебники в срок. При этом доставка учебников в школы находится на личном контроле министра.

Министр просвещения Кравцов добавил, что в новый учебник по истории будет включен раздел про специальную военную операцию.

"В учебнике одиннадцатого класса отражены важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов. Рассказано о подвиге наших героев Отечества", – сказал он.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2024 года в российских школах ОБЖ будет переименован в основы безопасности и защиты Родины. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в рамках нового предмета школьники будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы.