Все школы РФ с первого сентября начнут учиться по единым государственным учебникам

Все российские школы с первого сентября начнут учиться по единым государственным учебникам и стандартам. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Ведомство определит требования к содержанию всей школьной литературы. Уже этой осенью 10-е и 11-е классы получат новые пособия по истории.

При этом учебные заведения дополнительно смогут разрабатывать собственные образовательные программы. Главное, чтобы их содержание и результаты были не ниже госстандарта.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.