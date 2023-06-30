Синоптик сообщил, что июль в Москве будет "морковным"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Июль этим летом будет "морковным": ожидается большое количество солнечных дней и температура выше климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, во второй половине месяца воздух в отдельные дни будет прогреваться до 30 градусов, сообщает РИА Новости.

"В июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5–2 градуса. Это означает, что в зависимости погодных условий по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до 18 градусов, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23–28 градусов тепла", – рассказал синоптик.

Жаркая погода станет наиболее заметна во второй половине месяца, в некоторые июльские дни столбики термометров могут показать отметку в 30 градусов, добавил он.

По словам Тишковца, в грядущем месяце в Центральной России будет наблюдаться недобор влаги в 20%, при этом для столицы норма составляет 84 миллиметра.

"Июль будет морковный. И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови", – объяснил он.

Тишковец добавил, что июнь в Москве оказался на полградуса холоднее, а недобор осадков за подходящий к концу месяц составит 10%. Синоптик подчеркнул, что в течение всего месяца наблюдалась засушливая и местами прохладная погода, однако последние несколько дней в столице идут дожди.

"А вот свою излишнюю засушливость первый летний месяц исправил буквально в заключительные дни, благодаря чему недобор небесной влаги за счет влажного финала будет символичным и вряд ли превысит 10%", – резюмировал он.

Ранее руководитель центра"Метео" Александр Шувалов заявлял, что в пятницу, 30 июня, в Москве выпадет 10% от месячной нормы осадков, в субботу, 1 июля, дожди в городе продолжатся, однако с 2 июля выпадение осадков должно прекратиться, а воздух в городе прогреется до 25 градусов.

Этим летом в столице не было зафиксировано погодных аномалий, а обильные дожди, которые сопровождаются грозами и сильным ветром, являются характерной чертой для летнего сезона, сказал он.



"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 1–2 июля