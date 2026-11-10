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10 ноября, 21:25

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ЦБ: карты Visa и Mastercard все еще работают в РФ, так как приравнены к "Миру"

В ЦБ рассказали, почему карты Visa и Mastercard продолжают работать в России

Фото: depositphotos/jamdesign

Оставшиеся у россиян карты Visa и Mastercard продолжают работать в стране, так как технологически их полностью приравняли к национальной платежной системе "Мир". Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По ее словам, регулятор и Национальная система платежных карт (НСПК) быстро поняли, что иностранные карты можно перевести на российские правила. Для этого потребовалось лишь внести изменения в правила, чтобы использовать иностранный пластик как носитель для операций по российским стандартам.

"Фактически вы держите карту "Мир", у вас просто "шкурка" другая", – цитирует Бакину ТАСС.

При этом гражданам не нужно срочно менять такие карты. Банки делают это поэтапно, по мере износа или размагничивания старых носителей.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию, Бакина заявила, что регулятор будет решать, на каких условиях это возможно. По ее словам, платежные системы полностью ушли с российского рынка, "собрали вещи и даже картину со стены сняли". Они не имеют лицензии на работу в РФ, поэтому "эту дорогу нужно будет пройти заново".

В настоящий период в России продолжается выведение из оборота неактивных карт Visa и Mastercard. Их количество по итогам второго квартала 2026 года снизилось на 25%. При этом транзакционная активность оставшихся карт растет. Одновременно увеличивается число выпущенных карт "Мир".

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