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Новости

10 ноября, 20:03

Регионы

В ДНР будут выплачивать до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ транспорт

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) автотранспорт ввели в Донецкой Народной Республике (ДНР), следует из опубликованного указа главы республики Дениса Пушилина.

Выплаты предназначены для граждан, зарегистрированных в ДНР. Размер компенсации установят по отчету об оценке либо по акту экспертного исследования. В сумму компенсации включены расходы на оценку повреждений или экспертное исследование – до 12 тысяч рублей.

Для утраченных транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничена 350 тысячами рублей, для поврежденных – 87,5 тысячи рублей. За утраченный транспорт категорий М1, М1G, N1, N1G и B могут выплатить до 1 миллиона рублей, за поврежденный – 250 тысяч рублей. Порядок самих выплат утвердит Минтруд ДНР.

Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за атаки ВСУ оказались повреждены более 250 автомобилей и несколько десятков многоквартирных домов. После атак собственникам квартир разрешили самостоятельно заказать остекление с последующей компенсацией расходов. Компенсация касается только остекления жилых помещений – подъезды и домовую территорию восстановят отдельно.

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