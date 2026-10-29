Более 1,5 млн рублей выплатят семьям погибших при ракетной атаке на Орел

Фото: 123RF.com/palinchak

Правительство Орловской области выплатит по 1 567 500 рублей родственникам каждого погибшего при ракетном ударе по предприятию в Советском районе Орла 23 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Деньги распределят в равных долях между супругами, детьми, родителями и лицами, находившимися на иждивении погибших. Ответственным за организацию выплат назначен региональный департамент социальной защиты.

Кроме того, власти предусмотрели единовременную помощь для пострадавших при атаке. Тем, кому нанесен тяжкий вред здоровью или повреждения средней степени тяжести, выплатят по 627 тысяч рублей на человека. Компенсация для граждан, получивших легкие травмы, составит 313,5 тысячи рублей.

Гражданам, которым не был нанесен вред здоровью в результате атаки или ее пресечения правомерными действиями, предусмотрена выплата в размере свыше 156 тысяч рублей на человека.

Также власти компенсируют утрату имущества первой необходимости. За частично утраченное имущество выплатят более 78 тысяч рублей, а за полностью утраченное – более 156 тысяч рублей.

Размер выплат определен постановлением правительства Орловской области, опубликованным на сайте региональных властей.

В результате ракетной атаки на предприятие в Советском районе Орла погибли пять человек. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, тело последнего пропавшего сотрудника завода обнаружили под завалами. Еще семь человек госпитализировали в областную больницу. Власти сообщили, что оказывают помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших.

