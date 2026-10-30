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30 октября, 08:44

Технологии

Проекты столичных студий покажут на Московской международной неделе видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Резиденты столичного кластера видеоигр и анимации представят свои новые проекты на второй Московской международной неделе видеоигр, которая проходит до 1 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители опробуют раннюю пре-альфа-версию сюжетного экшена Distortion от студии Game Art Pioneers и первую часть космического симулятора Star Paws от студии Blue Cat's Games.

Star Paws – космический симулятор с элементами песочницы, где игрок управляет котом-космонавтом. По сюжету коты обнаруживают неизвестный радиосигнал и отправляются искать его источник. Игроку предстоит построить базу, наладить автономную жизнь колонии, изучать новые технологии и выполнять задания.

Компания Avant Space разработает для Blue Cat's Games космический корабль, чья роль в повествовании проявится после вывода аппарата на земную орбиту. Согласно задумке, из-за солнечных бурь на лунной поверхности выйдет из строя связь. Для передачи сигнала бедствия участникам предстоит задействовать спутник от Avant Space, который сможет дозвониться до Земли посредством лазерного луча.

Еще один резидент кластера – издатель и разработчик Terrabyte Games – приурочил к неделе выпуск полных версий двух игр для компьютеров на платформе Steam. До этого обе игры были доступны в демонстрационных версиях.

Terrabyte Games также издает детективную карточную игру Please Advise от студии One Game Wonder. Главная героиня – аудитор, которая не может говорить и объясняется с окружающими жестами и записями на планшете.

Вторая игра – Dju – является шутером с элементами рогалика, где каждое прохождение начинается заново. Игроку нужно подняться на пять этажей, сразиться с противниками на каждом и попасть на следующий на лифте.

Перед входом на этаж можно выбрать одну из пяти масок: дракона, зайца, панды, обезьяны или лисы. Каждую разрешено использовать только один раз за прохождение. Маска открывает особый прием и влияет на силу удара, скорость и запас здоровья. После пятого этажа игрока ждет финальное испытание.

В 2025 году проект Star Paws участвовал в акселераторе Агентства креативных индустрий "Фабрика видеоигр". Эксперты помогли команде доработать игровые процессы и сделать вводное обучение подробнее и понятнее. Осенью того же года игру показали на коллективном стенде Москвы на India Game Developer Conference в Ченнаи и на выставке G-Star в Пусане в рамках программы "Московский видеоигровой экспорт".

Вторая Московская международная неделя видеоигр – крупнейший в России международный фестиваль видеоигр. Экспозиция и деловая программа запланированы на 30 октября – 1 ноября. Гости увидят проекты более 85 игровых и анимационных компаний.

Ранее сообщалось, что финал международного турнира по Counter-Strike 2 "Московские киберигры – 2026" пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации 31 октября и 1 ноября. За победу поборются четыре коллектива: российские 1w и HOTU, а также монгольские 5star eSports и The Huns Esports.

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