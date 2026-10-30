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30 октября, 17:58

Общество

В России за год выросла доступность рыбного филе

Фото: depositphotos/ajafoto

Россияне на среднедушевой денежный доход могли приобрести в среднем 114 килограммов рыбного филе в месяц с начала года. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на данные Росстата.

По итогам девяти месяцев показатель составил 114 килограммов, тогда как по итогам полугодия он был на уровне 110,3 килограмма. За год доступность филе выросла с 109,4 килограмма, а за три года – на 21% (с 94,2 килограмма).

В АСРФ указали и на продолжающийся рост производства продукта. За восемь месяцев текущего года российские предприятия выпустили 193,2 тысячи тонн мороженого рыбного филе, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом филе сохраняет наибольшую долю среди продуктов глубокой переработки: на мороженое, вяленое и соленое филе пришлось 47% совокупного объема производства филе, фарша, сурими и рыбной муки.

В ассоциации пояснили, что рост производства и предложения филе на внутреннем рынке происходят из-за развития перерабатывающих мощностей в рамках программы инвестиционных квот.

Ранее сообщалось, что российские рыбаки с начала 2026 года добыли на Дальнем Востоке 602 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Это на 32,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Текущий показатель приблизился к абсолютному историческому максимуму, установленному в 1969 году, – тогда вылов составил 606 тысяч тонн.

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