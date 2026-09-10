Росрыболовство сообщило об отсутствии рисков дефицита красной рыбы и икры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Риска нехватки красной рыбы и икры на российском рынке нет, также не ведутся обсуждения о возможном ограничении экспорта данной продукции. Об этом заявили в Росрыболовстве.

В ведомстве отметили, что на оптовые цены лососевой продукции влияет сразу несколько факторов. Среди них сезонность, объем предложения, логистика из районов промысла, расходы на добычу и переработку, инфляция и текущий спрос.

При этом вылов тихоокеанских лососей в этом году уже превысил 92 тысячи тонн. В ведомстве объяснили текущую динамику особенностями лососевой путины: подходы рыбы носят цикличный характер и зависят от природных факторов, включая климатические процессы по всему ареалу обитания этих видов.

Общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями на 6 сентября достиг 3,414 миллиона тонн. В Росрыболовстве уточнили, что этот показатель примерно соответствует уровню прошлого года.

Отставание по лососевым частично компенсирует ситуация с другими видами рыбы. В частности, выше ожиданий оказались результаты промысла сельди, а также успешно идет добыча минтая. Это позволяет поддерживать стабильные поставки рыбной продукции на внутренний рынок.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ сообщил, что лососевая путина 2026 года оказалась неудачной. Вылов составит около 100–110 тысяч тонн вместо прогнозируемых 227 тысяч. Сейчас добыто около 90 тысяч тонн, что почти в 2,5 раза меньше прошлогоднего показателя, при этом итог зависит от промысла на Сахалине.