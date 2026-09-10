Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 16:21

Экономика

Porsche продала свою долю в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 млрд евро

Фото: 123RF.com/frederiquepage

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche окончательно вышел из капитала Bugatti Rimac и Rimac Group. Сумма сделки составила около 1 миллиарда евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"После получения разрешения регулирующих органов производитель спортивных автомобилей 9 сентября 2026 года завершил сделку. Соответствующее соглашение было подписано в апреле 2026 года", – говорится в пресс-релизе.

Часть вырученных средств – 250 миллионов евро – Porsche планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств.

Совместное предприятие Bugatti Rimac было создано Porsche и Rimac Group в 2021 году. Тогда немецкому концерну принадлежало 45%, а Rimac Group – 55%. Кроме того, Porsche владела 20,6% акций самой Rimac Group.

Финансовые показатели Porsche за 2025 год оказались заметно хуже предыдущего периода. Чистая прибыль компании упала на 91,4% по сравнению с 2024 годом и после вычета налогов составила 310 миллионов евро. Объем продаж в 2025 году сократился примерно на 10%.

По оценке экспертов, трудности Porsche связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за последние 12 лет увеличилась более чем в три раза. В 2014 году она составляла 1,2 миллиона рублей, а в 2026-м выросла на 216%, достигнув 3,79 миллиона рублей. При этом активный рост цен начался еще в 2015 году.

"Деньги 24": продажи новых электромобилей и гибридов выросли в России

Читайте также


бизнесэкономикатранспортза рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика