Porsche продала свою долю в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 млрд евро

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Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche окончательно вышел из капитала Bugatti Rimac и Rimac Group. Сумма сделки составила около 1 миллиарда евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"После получения разрешения регулирующих органов производитель спортивных автомобилей 9 сентября 2026 года завершил сделку. Соответствующее соглашение было подписано в апреле 2026 года", – говорится в пресс-релизе.

Часть вырученных средств – 250 миллионов евро – Porsche планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств.

Совместное предприятие Bugatti Rimac было создано Porsche и Rimac Group в 2021 году. Тогда немецкому концерну принадлежало 45%, а Rimac Group – 55%. Кроме того, Porsche владела 20,6% акций самой Rimac Group.

Финансовые показатели Porsche за 2025 год оказались заметно хуже предыдущего периода. Чистая прибыль компании упала на 91,4% по сравнению с 2024 годом и после вычета налогов составила 310 миллионов евро. Объем продаж в 2025 году сократился примерно на 10%.

По оценке экспертов, трудности Porsche связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за последние 12 лет увеличилась более чем в три раза. В 2014 году она составляла 1,2 миллиона рублей, а в 2026-м выросла на 216%, достигнув 3,79 миллиона рублей. При этом активный рост цен начался еще в 2015 году.

