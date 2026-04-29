29 апреля, 17:55

Транспорт

Средняя цена нового легкового авто в России за 12 лет выросла в 3 раза

Фото: depositphotos/panama7

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за последние 12 лет выросла более чем в 3 раза. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, в 2014 году средняя цена авто достигала 1,2 миллиона рублей, а в 2026 году выросла на 216%, достигнув 3,79 миллиона рублей. При этом активный рост цен начался еще в 2015 году на фоне санкций и девальвации рубля.

Поводом для дальнейшего подорожания авто послужила пандемия коронавируса, так как по всему миру отмечались сбои в цепочках поставок. Ситуация, сложившаяся весной 2022 года, изменила структуру рынка: поставки привычных брендов прекратились, а на смену им пришли более доступные китайские модели, добавил Целиков.

За 12 лет цены на авто с пробегом выросли на 210%, с 435 тысяч рублей до 1,35 миллиона рублей. Динамика вторичного рынка отстает от первичного на 1–1,5 года, указал эксперт. При этом стоимость машин на обоих рынках за последние пару лет стабилизировались, уверен Целиков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережения участникам рынка из-за прогнозов о возможном росте цен на автомобили. Поводом для этого стало сообщение "Сбербанк лизинга" с прогнозом роста цен на 15%. Как указала ФАС, такие сообщения могут оказывать влияние на поведение рынка и способны привести к повышению цен, а также ажиотажному спросу у покупателей.

транспорт, авто

